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  3. 20 Temmuz 2019 17:52

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor ! İşte yeni dönem...

Adalet Bakanlığı, yurt dışında yaşayanların, 6 Nisan 2019'dan itibaren konsolosluklar aracılığıyla noter işlemlerini, Türkiye'ye gelmeden bin 53 kalemde yapabildiğini duyurdu.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor ! İşte yeni dönem...
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Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yeni düzenleme öncesinde yurt dışında yapılan işlemlerin posta ve kargo yoluyla ilgili kişilere ulaştırıldığı, bunun bazı mağduriyetlere yol açtığı belirtildi.

KONSOLOSLUKLAR ARACILIĞIYLA İŞLEMLER YAPILACAK

Yeni düzenleme ile Konsolosluklar ve Türkiye Noterler Birliği arasında sağlanan bilişim sistemi sayesinde yurt dışında yapılan işlemlerin aynı anda Türkiye'deki noterlerden alınmasının mümkün olduğu belirtildi. Posta gönderilmesini gerektirmeyen uygulama sayesinde Türkiye’deki herhangi bir noterden işlemin örneğinin alınabildiği vurgulandı.

10 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Açıklamada, yaklaşık 10 milyon kişiyi ilgilendiren bu uygulamanın tanıtım çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

DHA

konsolosluk , adalet bakanlığı , yurt dışı
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