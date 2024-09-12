  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: LGS'de bir soru iptal edlidi

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: LGS'de bir soru iptal edlidi

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: LGS'de bir soru iptal edlidi
Güncelleme:

LGS'nin 2024 yılı oturumunda yer alan bir soru, "okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net olmadığı" gerekçesiyle iptal edildi.

Ankara 3. İdare Mahkemesi, 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdaki bir soruyu, "okuyan her öğrencinin aynı anlamı çıkarabileceği kadar net olmadığı" gerekçesiyle iptal etti. Davacı Emre Bayar, 2 Haziran 2024'te düzenlenen sınavın fen bilimleri bölümündeki bir sorunun doğru cevabının farklı bir şık olması gerektiğini savunarak, İdare Mahkemesinde dava açtı. Davacı, dilekçesinde cevap anahtarının düzeltilmesini ve sorunun iptalini istedi.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, dava konusu sorunun öğrencileri farklı cevaplar vermeye yönlendirebileceği kaydedildi. Ankara 3. İdare Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda bilirkişi raporunda yer verilen görüş ve tespitlerin yerinde ve hükme esas alınabilecek nitelikte olduğunu belirleyerek, dava konusu sorunun iptaline karar verdi.

MAHKEMENİN DEĞERLENDİRMESİ

Mahkemenin kararında şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Sorunun doğru cevabının bulunabilmesi için adayların üst seviye bazı kazanımlara sahip olmaları gerektiği, farklı değerlendirme yapılma ihtimali nedeniyle 8. sınıf seviyesine uygun olmadığı, ayrıca ip ve makaraların ağırlıklarının ve ipin kütlesinin önemsenmesine yönelik ifadelere 8. sınıf seviyesi öğrencilerin yorum yapmasının beklenemeyeceği, bu tip ifadelerin sorunun doğru cevabını etkileyecek ifadeler olduğu anlaşılmaktadır."

Kararda, sorunun açık ve doğru bir şekilde anlaşılmasının mümkün olmadığı, yanlış anlamaya mahal vermeyecek kadar iyi hazırlanmadığı, okuyan her öğrencinin aynı anlamları çıkarabileceği kadar net olmadığı ifade edildi.

Etiketler lgs bir soru iptal edildi Milyonlarca Öğrenci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da kız yurdunda skandal İstanbul'da kız yurdunda skandal Bu sefer Konya değil... Kabus bir başka şehrimizde ortaya çıktı Bu sefer Konya değil... Kabus bir başka şehrimizde ortaya çıktı Turizm cenneti Antalya'da hayvanlara turistik eziyete tepki yağıyor Turizm cenneti Antalya'da hayvanlara turistik eziyete tepki yağıyor Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar çok sayıda ilimizi vuracak Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar çok sayıda ilimizi vuracak AK Partili isimden Dilruba için skandal paylaşım AK Partili isimden Dilruba için skandal paylaşım Fedakâr babanın engelli oğlu için mücadelesi sizi ağlatacak Fedakâr babanın engelli oğlu için mücadelesi sizi ağlatacak Türkiye'nin en önemli sorunu anketi açıklandı Türkiye'nin en önemli sorunu anketi açıklandı Miss Turkey 2024 tacı sahibini buldu: İşte Türkiye'nin en güzel kadını Miss Turkey 2024 tacı sahibini buldu: İşte Türkiye'nin en güzel kadını MasterChef'te Mehmet ve Somer Şef'e stüdyoyu terk ettiren neden ortaya çıktı MasterChef'te Mehmet ve Somer Şef'e stüdyoyu terk ettiren neden ortaya çıktı Miss Turkey 2024 seçilen İdil Bilgen tanıdık çıktı Miss Turkey 2024 seçilen İdil Bilgen tanıdık çıktı
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar iddiası gerçek çıktı Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar iddiası gerçek çıktı Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede korkunç tesadüf Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede korkunç tesadüf Narin'in ablasının ölüm raporu ortaya çıktı Narin'in ablasının ölüm raporu ortaya çıktı Nusret 3 milyon TL'lik fişi önce paylaştı sonra sildi Nusret 3 milyon TL'lik fişi önce paylaştı sonra sildi AK Parti ilçe başkanından polise ''alın bunları'' talimatı AK Parti ilçe başkanından polise ''alın bunları'' talimatı Narin'i arama çalışmaları arasında ''söyleyemem'' demişti, ne gördüğünü açıkladı Narin'i arama çalışmaları arasında ''söyleyemem'' demişti, ne gördüğünü açıkladı Esenyurt'ta dehşet: Eski kız arkadaşının evini basıp darp etti Esenyurt'ta dehşet: Eski kız arkadaşının evini basıp darp etti Eşim kayıp diye Müge Anlı'ya başvurmuştu; jigolo çıktı Eşim kayıp diye Müge Anlı'ya başvurmuştu; jigolo çıktı Reeder, 280 bin TL'lik yerli elektrikli otomobili yola indi Reeder, 280 bin TL'lik yerli elektrikli otomobili yola indi Jet soruşturma sonrası o teğmen görevden alındı Jet soruşturma sonrası o teğmen görevden alındı