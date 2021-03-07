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Milyonluk otomobiliyle şov yaparken refüje çıktı

İstanbul Maltepe'de bir oto yıkamacıdan çıkan sürücü, lüks otomobiliyle şov yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı.

Olay önceki gün Maltepe'de bir oto yıkamacı önünde meydana geldi. Yıkamacıdan çıkan lüks otomobilin sürücüsü aniden gaza yüklenince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Milyonluk otomobil refüje çıkarak ters yöne doğru döndü.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bir anda gaza basan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve aracın refüje çıkması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler maltepe lüks otomobil kaza
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