Minik çocuğun Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soru isyan ettirdi: ''Bu çocuk istismarıdır''

Ünlü sanatçı Şahan Gökbakar, ATV ekranlarında Ramazan ayı boyunca konuklarının sorularını yanıtlayan Nihat Hatipoğlu'na ufak kız çocuğunun sorduğu soruyu işaret edip "Bu çocuk istismarıdır. RTÜK nasıl izin veriyor" diyerek tepki gösterdi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun iftar programında mikrofonda ağlayan küçük kız çocuğu sosyal medyada da gündem oldu. Almila adındaki küçük kız, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na "Benim babam beni ve annemi bırakıp gitti ben buna çok üzülüyorum. Şu an oruç tutuyor oruçu kabul olur mu?" derken ağlamaya başladı ve herkesi de ağlattı.

O anlar sosyal medyayı da ikiye böldü. Bir kısım bu kadar küçük bir çocuğun ekranda olmaması gerektiğini söyledi.

Şahan Gökbakar da yaşananlara tepki gösterdi

Son dönemde siyasi gündeme dair yorumlarıyla adından söz ettiren ünlü komedyen paylaşımında şunları söyledi:

"Nihat Hatipoglu'na çıkartılan minik bir kız çocuğu gördüm. 'Babam annemi ve beni bırakıp gitti, oruç tutuyor kabul olur mu?' diyerek ağlıyordu. Bu çok açık şekilde çocuk istismarıdır. Bu çocuğa bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. RTÜK buna nasıl müsaade ediyor? Çocukları koruyun!!!"