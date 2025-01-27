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MİT Başkanı Kalın Şam’da Collani ile görüştü

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye'nin yeni lideri Ahmet eş-Şara ile bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etti. Kalın, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin yeni lideri Ahmet eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Enes Hattab da yer aldı.

İHA

Etiketler mit milli isihbarat teşkilatı ibrahim kalın collani Suriye
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