MİT'ten hainlere yılbaşı hediyesi: O hain öldürüldü
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Milli İstihbarat Teşkilatı eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/KCK Irak/Gare alanı sözde sorumlularından Kurtay Batman kod Nusrettin Demir’i Irak’ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/KCK Irak/Gare alanı sözde sorumlularından Kurtay Batman kod Nusrettin Demir’i Irak’ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
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