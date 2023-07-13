MİT'ten Kandil'e nokta operasyon!

MİT, düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu 'Cesur Azad' kod adlı Edip Temiz’i etkisiz hale getirdi.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT örgütün Özel Güç Hücresi Kandil sorumlusu Edip Temiz'i, Kandil'de etkisiz hale getirdi.

PKK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiğini tespit etti.

Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve Edip Temiz’e dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz ‘istihbarat şebekeleri’ kullanıldı ve Edip Temiz’in faaliyetleri adım adım takip edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen terörist Edip Temiz, özellikle MİT’in nitelikli insan kaynaklarının efektif kullanılması sonucu an be an takip edilerek operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklendi.

Örgütün teknik ve altyapı çalışmalarına ağır bir darbe indirmek amacıyla en uygun olan zamanda MİT’in düğmeye basması ile operasyon başarı ile tamamlandı ve Edip Temiz etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK'TA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 1'i kadın 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" dedi.