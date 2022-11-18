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MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" açıklaması yaptı.

Etiketler msb milli savunma bakanlığı pençe kilit
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