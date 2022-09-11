MSB acı haberi duyurdu: 4 asker şehit oldu, 2 asker yaralı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl, Piyade Uzman Çavuşlar Fatih Kalkan, Harun Yıldırım ve Savaş Borlu şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

“BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR”

MSB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit olmuştur. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Arama Tarama faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen 4 kahraman silah arkadaşımızdan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Arama Tarama faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen 4 kahraman silah arkadaşımızdan P. Uzm. Çvş. Fatih Kalkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.”

BAKAN AKAR’DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehitler için taziye mesajı paylaştı. Bakanlığın Twitter’daki hesabından paylaşılan mesajda, Akar “Kahraman silah arkadaşlarımız, 11 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl’ın ailesinin Esenyurt’ta bulunan evine gelen askeri yetkililer, baba Ziya Ağıl’a acı haberi verdi. Şehit için dualar edildi, ailenin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Şehit Gökhan Ağıl’ın şehadet haberi, Tokat’ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin annesi Nuran Yıldız’ın Osmangazi Mahallesi’nde bulunan evine gelen askeri yetkililer, acı haberi verdi. Şehit için dualar edildi, annesinin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

NİĞDE’YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Uzman Çavuş Savaş Borlu’nun şehadet haberi, memleketi Niğde’nin Değirmenli beldesi Yukarı Mahallesi’ndeki ailesine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Borlu’nun babaevinin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu’nun acı haberi, Niğde’deki ailesine ulaştı.

MERSİN’DE ŞEHİT ACISI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım’ın şehadet haberi, memleketi Mersin’in Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı. Yıldırım’ın acı haberini alan anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen şehit Yıldırım’ın babaevinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım’ın şehadet haberi, Mersin’in Toroslar ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Haberin ardından şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı.

ŞEHİT FATİH KALKAN’IN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Şehit Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın şehadet haberi, Osmaniye Garnizon Komutan Yardımcısı Yarbay İlkay Gül tarafından Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki eşi Gülkan Kalkan’a ulaştı. Kalkan’ın 3 aylık Yaren isminde çocuğu olduğu, anne-babasının ise Malatya’da yaşadığı öğrenildi. Şehadet haberinin ardından Kalkan’ın evine Türk bayrağı asıldı.