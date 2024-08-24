MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta düzenlediği operasyonra hız kesmeden devam ediyor.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.
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