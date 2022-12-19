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MSB duyurdu: Gürcistan'a hibe edildi

MSB duyurdu: Gürcistan'a hibe edildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan'a 2 adet havaalanı yıkama ve süpürme aracı ile 31 kalem muhtelif helikopter yedek parçası hibe edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Bakanlığımız tarafından tedarik edilen 2 adet havaalanı yıkama ve süpürme aracı ile 31 kalem muhtelif helikopter yedek parçası Marneuli Hava Meydanı'nda yapılan törenle Gürcistan’a hibe edildi” denildi.

Etiketler msb hibe
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