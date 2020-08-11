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  3. 11 Ağustos 2020 20:00

MSB duyurdu: Lübnan'a ikinci tıbbi yardım uçağı yolda

Milli Savunma Bakanlığı, geçen hafta şiddetli bir patlama yaşayan ve onlarca can kaybının olduğu Lübnan'a, tıbbi yardım malzemelerini gönderen ikinci uçağın yola çıktığını bildirdi.

MSB duyurdu: Lübnan'a ikinci tıbbi yardım uçağı yolda
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yardım elini Lübnan'a ulaştırmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD personeli, TSK'ya ait uçakla Lübnan'a ulaştırılacak." ifadeleri yer aldı.

UÇAK HAREKET ETTİ

MSB'den yapılan açıklamaya göre; TSK’ya ait A400M tipi uçak Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan kalkış yaptı.

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