  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB: Ukrayna'dan tahıl yüklü 9 gemi daha hareket etti

MSB: Ukrayna'dan tahıl yüklü 9 gemi daha hareket etti

MSB: Ukrayna'dan tahıl yüklü 9 gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 9 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Ukrayna limanlarından 9 geminin tahıl yüklü olarak hareket ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı emniyetli şekilde sürüyor. Bugün Ukrayna limanlarından 9 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti."

Etiketler msb gemi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da hastanelik eden ''sivrisinek'' alarmı
Bakan Bilgin, ''EYT çalışması tamamlandı'' deyip tarih verdi
Öğrenciler yurt beklerken rektör saray yaptırdı
Kapodokya'nın tarihine ışık tutan keşif! 7 buçuk milyon yıllık fosiller bulundu
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nden kötü haber
Bensu Soral'ın başı dertte! ''Lütfen itibar etmeyin'' diyerek uyardı
Ünlü iş kadınına müstehcen video şoku! Hizmetçi gizlice kaydetmiş
TOKİ 26 ilde yüzlerce arsayı satışa çıkardı! İşte o liste
Bomba kulis iddiası: Süleyman Soylu Erdoğan'a istifasını verdi
İngiltere vatandaşlarını uyardı: Türkiye'de bu illere gitmeyin