MSB: Ukrayna'dan tahıl yüklü 9 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 9 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Ukrayna limanlarından 9 geminin tahıl yüklü olarak hareket ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı emniyetli şekilde sürüyor. Bugün Ukrayna limanlarından 9 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti."
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