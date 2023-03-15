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MSB'den ''Irak'ın kuzeyinde helikopter düştü'' iddialarına yalanlama

MSB'den ''Irak'ın kuzeyinde helikopter düştü'' iddialarına yalanlama
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Irak'ın kuzeyinde helikopter düştü" iddialarına ve görüntülerine yalanlama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın bazı sosyal medya hesaplarında "Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta TSK'ya ait helikopterin düştüğü"ne ilişkin iddia yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti. 

Etiketler MSB açıklama ırak
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