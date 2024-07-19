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MSB'den KKTC paylaşımı: Bir gece ansızın gelebilirim

MSB'den KKTC paylaşımı: Bir gece ansızın gelebilirim
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesbaı X'ten Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulunuldu.

MSB'den yapılan açıklamada,

"Bu kadar yürekten çağırma beni,

Bir gece ansızın gelebilirim...

Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılında, Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Yarın 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz." denildi.

Etiketler MSB kktc paylaşım
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