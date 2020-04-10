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  3. 10 Nisan 2020 19:39

Müdürün koronavirüs testi pozitif çıktı, banka kapandı !

Bursa'da bir kamu bankasının müdüründe koronavirüs tespit edildi. Banka geçici süreyle kapatılırken, 11 personel tedbir maksadıyla 14 gün evlerinde karantina altına alındı.

Müdürün koronavirüs testi pozitif çıktı, banka kapandı !
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Bursa'nın İznik ilçesinde bir kamu bankası müdüründe koronavirüs testi pozitif çıktı. Müdür İznik Devlet Hastanesi'nde karantina altına alındı. Banka ise 15 gün müddetle kapatıldı. Bankada çalışan biri temizlik görevlisi 11 personel İlçe Sağlık Müdürlüğü nezaretinde evlerinde 14 gün süreyle karantina altına alındı.

MOBİL ŞUBE DEVREYE SOKULACAK

Personeli tedbir maksadıyla karantinada tutulacak banka şubesi kapanacak. Vatandaşların mağdur olmaması için mobil şubenin devreye sokulacağı öğrenildi.

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