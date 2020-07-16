''Murat Ağırel ''ağzım kan dolu'' demesine rağmen duruşmaya çıkarıldı''

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel'in iki dişinin çekilmesinin ardından yaşadıklarını sosyal medya hesabından aktardı. Yarkadaş şunları yazdı:

Arkadaşımız Murat Ağırel, Okmeydanı'nda iki dişini çektirdikten sonra cezaevine döndü. Ancak bu kez de SEGBİS yoluyla ifade vermesi istendi. Murat, "Dişimi çektirdiğim için sorguya çıkamam, konuşmakta zorluk çekiyorum, ağzım kan dolu. Damaklarımda dikiş var" diyerek derdini anlatmaya çalıştı. Buna rağmen SEGBİS'e götürüldü.

Av. Tuğçe Nazmete'nin aktardığına göre, Murat aynı sözleri mahkemeye de söyledi. Hakim "Durumunuzu bilmiyordum. Bilseydim getirtmezdim" diyerek duruşmayı kapattı. Murat da hücresine döndü. Sn. @abdulhamitgul bunlara engel olun!