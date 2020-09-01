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  3. 01 Eylül 2020 21:48

Muş'ta fırtınadan kopan çatı aracın üzerine devrildi

Muş’ta meydana gelen şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bir apartmanın çatısı aracın üzerine devrildi.

Muş'ta fırtınadan kopan çatı aracın üzerine devrildi
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Muş’ta meydana gelen fırtına nedeniyle uçan bir apartman çatısı park halindeki araçların üzerine düştü. Can kaybı ve yaralanmanın olmaması teselli kaynağı oldu.
Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Aniden etkili olan kuvvetli fırtına 6 katlı bir binanın çatısının uçmasına neden oldu. Çatı katından kopan saç parçaları site içerisi ve binanın altında park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Araçlarda ve bahçede kimsenin bulunmaması olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Aracında maddi hasar oluşan araç sahibi Bilal Yengi, kursta olduğu sırada aniden bir fırtınanın meydana geldiğini ve çatı katındaki saç ile tahtaların uçarak araçların üzerine düştüğünü söyledi.

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fırtına , çatı , muş
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