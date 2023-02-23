Naci Görür'den kahreden açıklama: ''60-70 bin kişi göçük altında''

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesinde hala 60-70 bin kişinin göçük altında olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiği depremle ilgili konuşan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ''Hala göçük altında 60-70 bin kişi var'' dedi.

İzmir'de sanayi ve ticaret odası başkanı ve yöneticileri ve işadamlarıyla buluşan Prof. Dr. Naci Görür, şu anda 60-70 bin kişinin göçük altında olduğunu ve binlerce insanın acı çektiğini söyledi. Prof. Dr. Görür, “Bu durumda biz neyi konuşabiliriz? Utanmalı mıyız, kızarmalı mıyız yoksa konuşmalı mıyız bilmiyorum. Onun için içimden geldiği gibi konuşacağım” dedi.

İstanbul depremiyle Türkiye diz çöker

Kahramanmaraş depreminin ardından “İstanbul depremi geliyor, dikkatli olun!" uyarılarını sürdüren Naci Görür, İstanbul'da 59 bin binanın dirençli olmadığını, bunun 500 bin kişiye tekabül ettiğini belirtip, "İstanbul depremi sonrası ekonominin deprem öncesi duruma döndürülmesi de çok zordur ve 10-15 yıl sürer. Türkiye diz çöker, ekonomik anlamda bağımsızlığını yitirir" demişti.

TÜSİAD'a 'ne bekliyorsunuz' dedim

Naci Görür İzmir'de işadamlarına ve işadamı örgütlerine "Deprem bölgesine ne götürdüğümüzü değil niye bu depremin zararlarını azaltamadık onu konuşmamız lazım. TÜSİAD’a ‘neyi bekliyorsunuz, niye konuşamıyorsunuz, deprem ekonomiden daha mı az önemli’ dedim" deyip ekledi: "Artık millet olarak sorunlara demokratik şekilde el koyma zamanı geldi.”