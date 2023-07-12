  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. NATO Liderler Zirvesi'ne damga vuran görüntü: Bakan Fidan ve Bakan Güler yemeğe giderken...

NATO Liderler Zirvesi'ne damga vuran görüntü: Bakan Fidan ve Bakan Güler yemeğe giderken...

Güncelleme:

NATO Liderler Zirvesi kapsamında temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türk vatandaşlarla sohbet ettiği anlar ise sosyal medyada yankı uyandırdı.

Dün başlayan NATO Liderler Zirvesi 2. gününde de Ukrayna gündemiyle devam ediyor. Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden isimler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer alıyor. Bakanlar Fidan ve Güler'in Türk vatandaşlarla sohbeti dikkat çekti.

TÜRK VATANDAŞLAR SELAM VERDİ
Litvanya'nın başkenti Vilnius'tan yansıyan görüntülerde Bakan Fidan ve Bakan Güler'in beraberlerindeki heyetle yürüdüğü sırada Türk vatandaşlar tarafından selamlandığı anlar yer aldı.

 "BAKANIM HER ŞEY YOLUNDA İNŞALLAH?
Vatandaşlar Bakan Fidan'a "Sayın Bakanım her şey yolunda inşallah?" diye sordu.

 BAKAN FİDAN: SIKINTI YOK
Bakan Fidan da "Bir sıkıntı yok" yanıtını verdi. Bakanlar ardından yemeğe geçeceklerini söyleyerek yollarına devam etti.

Etiketler bakan güler bakan fidan görüşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: ''Sen adam değilsin!''
Çalışanların emeklilik hayali suya düştü!
''Simge Sağın güzelliği diye bir şey var!'' Bu paylaşımlarıyla kabul ettirdi
İşte klimasız serinlemenin 10 yöntemi
Prof. Dr. Naci Görür: ''7,2 ya da 7,6 deprem bekliyoruz!''
Asrın felaketinden 6 ay sonra işte Antakya'nın son hali...
Ölü bulunan ''Maserati'li polis''in eşi isyan etti
Burcu Esmersoy'dan ''kim inanır 50'ye merdiven dayadığıma'' pozları
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden kötü haber
AK Parti'den emekliye seyyanen zam açıklaması