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  3. 01 Ekim 2020 22:00

Nevşehir Kalesi'nde görsel şölen! Türk ve Azerbaycan bayrağı aydınlattı

Nevşehir Kalesi'nin surlarına ışıklarla Azerbaycan ve Türk bayrağı yansıtılarak adeta görsel bir şölen yapıldı.

Nevşehir Kalesi'nde görsel şölen! Türk ve Azerbaycan bayrağı aydınlattı
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Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak gerçekleştirilen uygulama güzel görüntü oluşturdu.

Belediyenin etkinliğinde, kale surlarının iki ülke bayraklarına ait renklerle aydınlatılmasına vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Etkinliğin, bir süre akşam saatlerinde devam edeceği belirtildi.

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