Nevşehir'de büyük yangın! Hava balonları ile havaya yükseldi

Nevşehir'in Göreme ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, dumanlar da sıcak hava balonları ile beraber havaya yükseldi.

İlçede sabah sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir iş yerinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangının sıcak hava balonlarının kalktığı saate denk gelmesi de panik oluşturdu. Yangınla beraber yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

O anlar dron ile görüntülenirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA