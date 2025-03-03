Nihat Hatipoğlu'na canlı yayında ''kaçak maç izleme'' sorusu

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, bir izleyicisinin ''Kaçak siteden maç izlemek günah mı?'' sorusuna yanıt verdi.

Ramazan ayı ile birlikte ATV ekranlarında sahur ve iftar programlarına başlayan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, izleyiciden gelen soruları da yanıtlıyor.

Programda Fatih isimli bir çocuk, "Kaçak siteden maç izlemek günah mı?" diye sordu. Bu soruya cevap vermeden önce kısa bir duraksama yaşayan Hatipoğlu, "Site şifreliyse şifreyi kırmamak lazım. Eğer kırdıysan o sitenin sahibinden helallik alman lazım" diyerek milyonlarca kişinin kafasındaki soruyu yanıtladı.

Hatipoğlu, maç yayınlarının herkesin ulaşabileceği şekilde ücretsiz olması gerektiğini savunurken o anlar sosyal medyada gündem oldu.