Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu

Yeniköy-Kemerköy termik santralleri için yangın ortamında ağaç kestirdikleri gerekçesiyle LİMAK Holding ve IC Holding hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Avukat İsmail Hakkı Atal, Yeniköy-Kemerköy termik santralleri için yangın ortamında ağaç kestirdikleri gerekçesiyle LİMAK Holding ve IC Holding hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Atal, son 11 gün içinde son 20 yılda yanan ormanların toplamı kadar orman yandığını belirterek, “Yeniköy - Kemerköy termik santrallerinin yangınını ganimet bilerek 100 ağacı kesip, Akbelen Ormanını yok etmek istemesi, Anayasa’nın değişmez hükmü, ‘devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya teşebbüs’ suçudur” dedi.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE NEDEN OLAN GAZLARIN YÜZDE 30’U TERMİK SANTRALLERDEN”

Atal, 11 gün içinde yaklaşık 170 bin hektar ormanlık alanın yandığını belirterek, “Ormanlarımızı yakan iklim değişikliğine neden olan gazların yüzde 30’u termik santrallerin bacasından çıkmaktadır” dedi.

“FIRSATI GANİMET BİLEREK 100 AĞACIMIZIN KESİLMESİ…”

Ülkenin bölünmezliğini korumanın devletin temel amaç ve görevi olduğunun altını çizen Atal, bu yükümlülüğün sadece siyasal alanı değil, doğal ve ekolojik dengeyi de kapsadığını belirterek, “İnsanlığın geleceğinin tehlikede olduğu iklim krizi ve koronavirüs çağında, üstelik de 170 bin hektar ormanımızın yandığı sırada fırsatı ganimet bilerek 100 ağacımızın kesilmesi, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya teşebbüs ve temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak üzere yarar sağlama suçudur. Söz konusu suç maddelerinden dolayı Yeniköy - Kemerköy A.Ş. soruşturma ve kovuşturma açılması talebiyle 8 Ağustos 2021 günü Milas Jandarma Komutanlığına şikayet dilekçesini kayda geçirdiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.

KÖYLÜLER VE ÇEVRECİLER BÖLGEDEN GİTMİYOR

Bu arada Akbelen Ormanında direniş nöbetini sürdüren köylüler ve çevrecilerden bölgeyi boşaltmaları istendi. Milas Kaymakamının “hiçbir ağacı kestirmeyeceğiz” sözüne rağmen çevreciler ve köylüler bölgeyi terk etmeyi reddediyor.

GECE YARISI GÖZALTILAR

Jandarmanın nöbet tutan köylülere müdahale ettiği ve gözaltı yaptığı öğrenildi. Ormanı savunan vatandaşların, jandarma tarafından zorla alandan çıkarıldığı bazılarının yaralandığı da görüldü. Kendi taralasından kovulduğunu belirten yaşlı bir kadın kollarındaki yara bere izlerini gösterdi.

Görüntüler paylaşan Umut-Sen sendikası "Muğla İkizköy’de Akbelen Ormanı’nı savunan halk, kendi tarlasından Limak’ın uşaklığını yapan jandarma tarafından dövülerek sürüldü. Biz ormanlara su taşıyanlarız. Siz ise ormanlar yanarken gülümseyen, yanmayanlara ise testereyle koşanlarsınız! #AkbelenOrmanınıVermeyeceğiz" notunu düştü.

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