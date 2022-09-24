  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Nüfus müdürlükleri KPSS oturumları için açık olacak

Nüfus müdürlükleri KPSS oturumları için açık olacak

Nüfus müdürlükleri KPSS oturumları için açık olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün ve yarın yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık olacağını duyurdu.

Bakan Soylu, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlükleri ve emniyet birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu açıkladı.

Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerimiz, Emniyet birimlerimiz teyakkuz halinde.

Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli.

Olası bir aksilikte 6725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır

Nüfus müdürlüklerimiz, 24 Eylül cumartesi 07.00-14.30, 25 Eylül pazar 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarı dileklerimizle."

Etiketler kpss nüfus müdürlükleri hafta sonu mesai
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ne koronavirüs ne de maymun çiçeği virüsü! Bu yılki kabusumuz da bu!
Yazdan kalma günlere hazır olun! İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...
Lideri cinsel istismardan tutuklanan tarikat, vakıf kurdu
Selahattin Demirtaş'tan Davutoğlu'na: Yüreğiniz soğumadı mı?
Yerli otomobil TOGG'un yerli şarj istasyonu da görücüye çıktı
Gece yarısı kanlı hesaplaşma! Ortalık savaş alanına döndü
Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: AK Parti kritik sınırda...
Memur ve emeklinin maaş zam oranı netleşmeye başladı
Mata'dan sürpriz forma numarası talebi