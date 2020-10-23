Nurcan Sabur: ''Z kuşağı liderini buldu''

Kongre sonrası açıklamalarda bulunan BTP Genel Başkan Başdanışmanı ünlü gazeteci Nurcan Sabur, "Ben liderimiz Hüseyin Baş'a 'Z kuşağı başkanı' diyorum. Z kuşağını anlayan ve temsil edebilecek tek lider, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tır" dedi

BTP Genel Başkan Başdanışmanı Nurcan Sabur Ankara'da 18 Ekim'de gerçekleşen ve Hukukçu Hüseyin Baş'ın delegelerin oy birliğiyle yeniden genel başkan seçildiği Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) 5. Olağanüstü Kongresi'ne katılan, basın camiasının ünlü isimlerinden Nurcan Sabur, kongre sonrasında de önemli açıklamalar yaptı. 'Bugün Türkiye'nin bir kırılma günü' ifadelerin kullanan ünlü gazeteci ve BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın Başdanışmanı Nurcan Sabur, "Bugünün Türkiye Cumhuriyeti için bir kırılma günü, bir kırılma noktası olduğuna inanıyorum. Bugün gerçekten çok önemli. Atatürk'ten bu yana gelen Cumhuriyet tarihimizin en önemli günlerinden bir tanesine şahitlik ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin bir harekete ihtiyacı var. Bir kıvılcıma ihtiyacı var. Özellikle Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarına karşı o kıvılcımın bugün bu kongrede çakıldığını düşünüyorum" diye konuştu.

Demokrasi meşalesi yakıyoruz

Merhum Prof. Dr. Haydar Baş ile Hoş Geldin Atatürk kitabı vesilesiyle tanıştığına dikkat çeken BTP Genel Başkan Başdanışmanı Nurcan Sabur, "Rahmetli Prof. Dr. Haydar Baş Hocamı Hoş Geldin Atatürk kitabı sayesinde tanıma şerefine nail oldum. Benden Atatürk kitabıyla ilgili bir görüş almaya geldiler arkadaşlar. Hocamızla bu vesileyle müthiş bir dostluğumuz başladı. Birbirimizi çok sık görmesek de inanılmaz bir yakınlık kurduk" dedi. Nurcan Sabur, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün çok önemli bir gün. Zira bir demokrasi meşalesi yakıyoruz burada. Türk insanının hakikaten istediği ve özlediği, bugünün gerçekten Atatürk'ün çizdiği demokrasi yolunun kilometre taşlarından biri olan bir gün olduğunu samimiyetle ifade etmek istiyorum."

Milli Ekonomi dönemi başlıyor

Merhum Prof. Dr. Haydar Baş'ın da bulunduğu İstanbul'da düzenlenen bir 23 Nisan toplantısında kendisinin Milli Ekonomi Modeli'yle ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatan BTP Genel Başkan Başdanışmanı Nurcan Sabur, "Şu anda üç büyük devletten ikisi olan Rusya ve Çin, Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli ekonomi Modeli'nin birebir uygularlarken, Türkiye'de bir siyasi rakip olarak görüldüğü için maalesef ülkemizde Milli Ekonomi Modeli uygulanamadı. Ne var ki bazı fikirler bir fidanın büyüyüp çınar olması gibi zaman geçtikçe büyüyor ve serpiliyor. Ben bundan sonra Milli ekonomi Modeli'ne Türkiye'de çok çok daha fazla sahip çıkılacağına inanıyorum. Bugün bu açıdan da çok önemli" dedi.

Z kuşağının başkanı

BTP Genel Başkanı Hukukçu Hüseyin Baş'ın alışılmışın dışında bir lider olduğuna vurgu yapan Nurcan Sabur, "Hüseyin Baş gibi bir siyasetçi görmedi" ifadelerini kullandı. BTP Genel Başkan Başdanışmanı Nurcan Sabur, şunları söyledi: "Türkiye iki tane değişik siyasetçi gördü. Bir tanesi Atatürk. Üzerindeki üniformadan sıyrılıp, frak giyen Atatürk. Diğeri de bugün BTP Genel Başkanlığına tüm delegelerin oyuyla seçilen, siyaset arenasında çıkan merhum Haydar Baş hocamızın oğlu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tır. Bugün gerçekten klasik siyasetçilerin çizdiği o portrenin dışında bir liderdir. Ben BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a 'Z kuşağı başkanı' diyorum. Çünkü Z kuşağı çok önemli. Z kuşağı bizim geleceğimiz. Bu kuşağı anlayan, bu kuşağı temsil edebilecek tek liderin BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş olduğunu düşünüyorum."dedi.