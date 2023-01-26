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Nusret Gökçe Çocuk Esirgeme Kurumu’na 1 milyon TL bağışladı

Nusret Gökçe Çocuk Esirgeme Kurumu’na 1 milyon TL bağışladı
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Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, Kapicciiiinoo adlı kahve dükkanından elde ettiği gelirin yarısını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı.

Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe, ‘cappuccino’ akımını da başlatmış ardından ise kahve dükkanı açmıştı.

1 MİLYON 20 BİN TL'Yİ BAĞIŞLADI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklarla birlikte Nusret'i ziyarete gitti. Nusret'i görünce büyük sevinç yaşayan çocuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nusret, Park Hyatt İstanbul Maçka Palas'ta altı ay önce açtığı ilk kahve dükkanı Kapicciiiinoo'nun altı aylık gelirinin yarısı olan 1 milyon 20 bin TL kimsesiz çocuklar yararına Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağışladı.

Bakan Yanık da Nusret ile kahve eşliğinde sohbet etti. İş insanı Nusret Gökçe görüşmede; 18 yaşını dolduran gençlere de istedikleri takdirde yurt içi ve yurt dışında mesleki eğitim ve destek sözü verdi.

Etiketler nusret nusret gökçe para bağış
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