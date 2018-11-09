AVM'de yangın ! Mahsur kalanlar var !
AVM'de yangın ! Mahsur kalanlar var !
Milyonlarca öğrencinin beklediği sınav tarihi açıklandı
Milyonlarca öğrencinin beklediği sınav tarihi açıklandı
Atilla Taş gözaltında ! Yeniden cezaevine girecek
Atilla Taş gözaltında ! Yeniden cezaevine girecek
Faturayı hafifletmek için bunları yapın !
Faturayı hafifletmek için bunları yapın !
Bıçak parası alan profesör ve sekreterine büyük şok !
Bıçak parası alan profesör ve sekreterine büyük şok !
Yurtdışından alınan telefonların kayıt ücretine büyük zam !
Yurtdışından alınan telefonların kayıt ücretine büyük zam !
Türkiye'de tarihi değiştirecek keşif! Gören gözlerine inanamadı
Türkiye'de tarihi değiştirecek keşif! Gören gözlerine inanamadı
Nargile içenlere çok ''sevinecekleri'' bir haberimiz var !
Nargile içenlere çok ''sevinecekleri'' bir haberimiz var !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 09 Kasım 2018 16:39

Ofisi basıp darp etmişlerdi

Batman'da ofis basıp kız arkadaşlarını döven ve sosyal medyadan bunu paylaşan kızların tutukluluğuna devam kararı verildi.

Ofisi basıp darp etmişlerdi
A+ A-

Batman'da ofis basıp arkalarından konuştuklarını iddia ettikleri kız arkadaşlarını döven ve bunu sosyal medyada paylaştıktan sonra tutuklanan R.Y. ve E.K.’nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Batman’da arkalarından konuştuğunu iddia ettikleri kız arkadaşlarının çalıştığı ofisi basan ve dövüp tehdit ederek görüntülerini de sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alınan ve tutuklanan R.Y. ve E.K.’nin Batman 5.Asliye Ceza Mahkemesinde yargılamalarına başlandı. Duruşmaya tarafların avukatları ve aileleri katıldı. Polis olay çıkma ihtimaline karşı mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Darp edilerek dövülen İ. D. polis eşliğinde mahkeme salonuna getirildi. Mahkeme heyeti R.Y. ve E.K.’nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Aralık 2018 tarihine erteledi. 

Ne olmuştu? 

25 Mayıs 2018 tarihinde R.Y, E.K. ve H.Ö. , İ. D.’nin çalıştığı ofisi bastı. Genç kızı döven, tehdit ve küfürler ederek genç kızın kıyafetlerini çıkarmaya çalışan ve özür diletmeye zorlayan saldırganlar, o anları da kameraya kaydetmişti. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaşan şahıslar polis tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılmış, H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.Y. ve E.K. tutuklanmıştı. 

İHA

batman , arkadaş , ofis , tutukluluk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM