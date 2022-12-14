Oğuzhan Uğur: ''Ölebilirdim, öldürebilirler de!''

Sahibi olduğu Babala TV çatısı altında Mevzular Açık Mikrofon adlı programında özgürce siyasetçileri ağırlayarak Türkiye'de uzun yıllardır özlenen tartışma ortamını yeniden yaratan Oğuzhan Uğur, Uzman Psikolog Gökhan Çınar'a "hayal kırıklığına uğradığı" anlatırken "Ölebilirdim, öldürebilirler de" dedi.

Katarsis’te Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın bu haftaki konuğu Babala TV Youtube kanalnın sahibi Oğuzhan Uğur oldu. Babala TV'de yaptığı ve milyonlarca izlenen çok sayıda programla gündemden düşmeyen ancak son zamanlarda ayrım yapmadan tüm siyasi partilerden konuklarını Mevzular Açık Mikrofon programında yayınlayan Oğuzhan Uğur kendisi hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Oğuzhan Uğur, "Babamla kurduğum diyalog şuydu, 'Bak görüyor musun şu iki tepeyi tam da PKK'lıların pusu kuracağı yer. Hızlı geçelim oradan yavaş geçersek tararlar bizi ağzımız yüzümüz mermi dolar'. Bizim babalarımız kalp krizi geçirmiyor, tansiyondan gitmiyor. Babalarımızın kafasına ateş ederek bomba patlatarak bizim babalarımızı parçalayarak öldürüyorlar. Kafasına ateş etmelerini patlatmalarını dahi bekliyordum ama hapse girmesini beklemiyordum. FETÖ'cü derneklere gidip eteklerine yüz sürterken, benim babam onlar için hapis yatıyordu" dedi.

"ÖLEBİLİRDİM, ÖLDÜREBİLİRLER DE..."

Oğuzhan Uğur "Birileriyle dertleşebiliyor musun? sorusuna ise duygusal yanıt verdi. Kimseyle dertleşemediğini söyleyen Uğur şu ifadeleri kullandı:

"Sanırım çok salakça bir rol üstlenmişim kendime yılladır. Artık kimseye bir şey anlatamıyorum. Arabamda mermi bulduğumda birine anlatmak istedim bunu. Şu anda yapabildikleri arabaya mermi bırakıp kapısına 'Akıllı ol' demek. Ölebilirdim, öldürebilirler de. Dertleşmek istiyordum ama yok. Kimi arasam şunu diyor bana 'Allah'tan senin başına geldi, başkası olsa kaldıramaz'. Nereden biliyorsun benim kaldırabileceğimi ama öyle izlenim vermişim demek ki. Kimse beni dinlemiyor kime anlatacağım. Çok yakınımdaki insanlar da dinlemedi, hayal kırıklığına uğradım."

"YAPAYALNIZIM..."

Uğur "Huzurdan anladığın ne, nasıl bir huzur istersin hayatında?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Aile benim için huzur, aidiyet demek. evimin yerimin belli olması demek. Aile olmak isterim. Yapayalnızım ben acılar içinde kıvranıyorum evde. 365 günün 5 günü de o evde kalsam o ev benim evimdir. Ama benim ailemin evi olduğunu bilmeliyim. O aidiyet bana huzuru sağlayacak çünkü çocukken bunu bulamadım, artık bulmak istiyorum. Huzura çok yakın olduğumu düşünüyorum. Aile kurmaktan bahsetmiyorum "