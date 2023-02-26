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Oğuzhan Uğur'u hedef gösteren Melih Gökçek baltayı taşa vurdu

Oğuzhan Uğur'u hedef gösteren Melih Gökçek baltayı taşa vurdu
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sahte bir paylaşımla Oğuzhan Uğur'u hedef aldı. Oğuzhan Uğur'un uyarısı üzerine Gökçek paylaşımı kaldırdı.

Kahramanmaraş depreminin ardından AHBAP kurucusu Haluk Levent'in yanı sıra hedef gösterilen isimlerden biri de Babala kurucusu Oğuzhan Uğur'du. O hedef göstermeler ve saldırılar hala devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, photoshop ile yapılan sahte fotoğraf üzerinden Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'u hedef gösterdi.

Oğuzhan Uğur ise Gökçek'e "Benim böyle bir cümlem yok. Siz bilmeden tweet atmazdınız oysa. Yine danışmanınızın tweet attığı yüzde 1’lik kısıma denk geldik sanırım" dedi.

Şu an firari olarak aranan FETÖ'cü Emre Uslu'nun altına photoshop ile Oğuzhan Uğur'a ait olmayan bir sözün eklenerek yayınlanmasını gerçek zanneden Gökçek, o fotoğrafı paylaşarak "Şimdi bu tesadüf mü?" diye sordu.

Oğuzhan Uğur da Gökçek'in tweetini alıntılayarak, "Yalnız bu photoshop başganım. Şimdi Google’a fotoshop yazmayın uğraştırmayayım sizi, 'sahte' yani. Benim böyle bir cümlem yok. Siz bilmeden tweet atmazdınız oysa. Yine danışmanınızın tweet attığı yüzde 1’lik kısıma denk geldik sanırım" yazdı.

MELİH GÖKÇEK'TEN YANIT

Uğur'un photoshop açıklaması üzerine tekrar paylaşımda bulunan Melih Gökçek, "Madem Photoshop diyorsun, aksini iddia etmem. Düzeltiyorum" diye yazdı.

Etiketler melih gökçek oğuzhan uğur emre uslu fetö
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