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Olay olacak Mehmet Şimşek iddiası: ''İstifa etmek istiyor!''

Olay olacak Mehmet Şimşek iddiası: ''İstifa etmek istiyor!''
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Saraçhane'de düzenlenen mitingte konuşan CHP lideri Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğini iddia ederek, "Mehmet Şimşek, istifa etmezsen hatırım kalır. İster istifa et, ister Tayyip Bey'e biat et" dedi. Özel'in iddiası sonrasında Bakan Şimşek'ten istifa iddiaları içn yanıt geldi.

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan tutuklanarak cezaevine konulan ve Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasındaki dayanışma mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili, çarpıcı bir iddiada bulundu.

Özel, "Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş. Ben ülke ülke geziyorum iğneyle kazıyorum onlar kürekle atıyorlar diyormuş. Mehmet Şimşek, istifa etmezsen hatırım kalır. Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. 'İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatrım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar. Mehmet Efendinin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar. Güya rasyonel politikaların takipçisinin topladığı 42 milyarının yüzde 60'ını İmamoğlu korkusundan üç gecede yedi bitirdi. İster istifa et, ister Tayyip Bey'e biat et" dedi.

Bakan Şimşek'ten jet açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in istifa iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Şimşek, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" dedi.

Etiketler mehmet şimşek özgür özel CHP istifa
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