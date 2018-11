On Numara sonuçları açıklandı ! İşte sonuçlar...

Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye tutarı olarak 339 bin 929 TL belirledi. Geçen hafta 173 bin liralık büyük ikramiye İstanbul'dan iki kişinin olmuştu. Vatandaşlar kuponlarını doldurdu ve On Numara çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte 19 Kasım On Numara çekiliş sonuçları ...

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Antalya, Bursa ve İstanbul’dan 5 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı. Milli Piyango İdaresi’nin On Numara oyunu her Pazartesi akşamı vatandaşların yüzünü güldürüyor. Şanslı rakamları tahmin etmesi en kolay oyunlardan biri olan On Numarada yapmanız gereken 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin etmek ya da hiçbir numarayı doğru tahmin edememek. İşte On Numara çekiliş sonuçları…

19 KASIM PAZARTESİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

İşte 850.hafta On Numara çekiliş sonuçları:

4, 8, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 51, 54, 57,63, 64,73

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / DÖŞEMEALTI – BURSA / GEMLİK – BURSA / NİLÜFER – İSTANBUL / FATİH – İSTANBUL / BAĞCILAR