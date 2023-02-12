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Onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuş

Onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuş
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Türk Hava Yolları'nın TK 3313 sefer sayılı uçağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı hasar gören ve bugün onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı pistine, deneme amaçlı THY uçağı indi.

İstanbul'dan boş hareket eden uçağın, dönüşünü depremzedelerle yapmasının planlandığı belirtildi.

Etiketler thy hatay havalimanı ilk uçuş onarım deprem bölgesi
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