Önce AKOM ardından Meteoroloji uyardı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un hava tahminlerine göre, kentte bugün sabah 09.00 gibi rüzgarın kuzeyden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde saatte 50-80 kilometre hızla etkili olması bekleniyor.

AKOM, akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen fırtına nedeniyle ağaç, direk, tabela devrilmesi çatı uçması gibi olaylara karşı vatandaşları da özellikle uyardı.

İBB BİRİMLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. AKOM'dan yönetilecek çalışmalarla anlık müdahalelerde bulunulacak.

Deniz ulaşımında aksama olması halinde ise İETT, Otobüs AŞ ve Metro İstanbul seferleri artırılacak.

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji de özellikle Marmara Bölgesi'ni etkileyecek sağanak yağış için vatandaşları uyardı. Buna göre; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve hamleli olarak fırtına bekleniyor. Vatandaşların meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Marmara ve Ege’ye ” kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına” uyarısı geldi. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda atı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat çekildi.

MARMARA VE EGE’DE FIRTINA ETKİLİ OLACAK!

Meteoroloji’nin uyarısına göre;

Rüzgarın yarın (13.09.2019 Cuma) Marmara Bölgesi (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklaeli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir) ile Kuzey Ege’de (İzmir ve Manisa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

EGE’Yİ SAĞANAK VURACAK

Ege için Meteoroloji’nin uyarısı şu şekilde;

Yarın (13.09.2019 Cuma) Ege Bölgesi’nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevreleri ile İzmir’in doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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