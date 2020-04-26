Önce Bakan ardından da Müdür gitti!

Kanal İstanbul tartışmalarının odağındaki Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın emekliye ayrıldı. Önce 55 gün izin kullanan Aydın “Kişisel tasarrufum Kanal İstanbul ile alakası yok” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, DSİ'nin Kanal İstanbul'a karşı çıkan raporunun ÇED raporunda “sümen altı edildiğini” söylemişti. Önceki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan’ın da Kanal İstanbul ihalesinin ardından görevden alındığı iddia edilmişti.

MEVLÜT AYDIN KİMDİR

Isparta Bağıllı 1959 doğumlu Mevlüt Aydın, Isparta İli nüfusuna kayıtlı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 28.09.1981 - 30.12.1985 tarihleri arasında Proje İnşaat Daire Başkanlığı'nda göreve başladı. 30.12.1985 -20.02.1986 tarihleri arasında DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü'nde görev yaptı. 21.02.1986 08.09.1994 tarihleri arasında Mühendis olarak DSİ 21. (Aydın) Bölge Müdürlüğünde, 09.09.1994 23.08.2005 yılları arasında Başmühendis olarak 211. Şube Müdürlüğünde görev yaptı. 12.08.2008 - 24.07.2011 tarihleri arasında DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nda (Ankara) Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 25.07.2011 - 11.02.2016 tarihleri arasında DSİ 20. (Kahramanmaraş) Bölge Müdürlüğü'nde Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 12.02.2016 - 23.02.2018 tarihleri arasında DSİ 6. (Adana) Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü olarak görev yaptı. Mevlüt Aydın 26 Şubat 2018 tarihi itibari ile DSİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi.