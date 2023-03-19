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Örgütün 'para kasası' etkisiz hale getirildi

Örgütün 'para kasası' etkisiz hale getirildi
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MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu Mehmet Y. etkisiz hale getirdi.

MİT, Suriye'de nokta operasyonu düzenledi. Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu olan ve örgütün 'para kasası' olarak da bilinen Mehmet Y.'ı etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTÜN EN ESKİ KADROLARINDAN
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Halep'in Şeyh Maksud bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen terörist Y.'ın, PKK'ya 1986'da katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu belirlendi.

2015'TE SURİYE'YE GEÇMİŞ
Y.'ın, Türkiye ve Irak'ta terör faaliyetinin ardından 2015'te Suriye'ye geçtiği ve PKK/YPG elebaşlarıyla irtibatlı şekilde sözde maliye sorumluluğunu yürüttüğü tespit edildi.

Etiketler MİT SURİYE örgüt
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