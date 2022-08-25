''Osmangazi Köprüsü'ne verilen garanti ödemesi, maliyetini yakaladı''

CHP’li Ahmet Akın, Osmangazi Köprüsü’nden geçiş sayısının verilen garantinin 33 milyon 740 bin araç gerisinde kaldığına dikkat çekti. Köprünün kamuya yükünün 1 milyar 275 milyon doları aştığını belirten Akın, “Bu da köprünün maliyetine denk geliyor” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Temmuz 2016’dan bu yana Osmangazi Köprüsü’nden 55 milyon 500 bin aracın geçtiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın “Devletin kasasından tek bir kuruş bile çıkmadı” sözleriyle savunduğu köprünün, bakanın açıklamasına göre verilen araç garantisinin 33 milyon 740 bin araç gerisinde kaldığını belirtti.

Köprünün günlük 40 bin araç garantisi olduğunu belirten Akın, “Yani verilen garantinin sağlanması için Osmangazi Köprüsü’nden toplam 89 milyon 240 bin aracın geçmesi gerekiyordu. Köprüye verilen garanti tutarı araç başına 35 dolar artı yüzde 8 KDV. Geçmeyen ancak garanti edilen 33 milyon 740 bin aracın garanti tutarını hesap edince kamuya 1 milyar 275 milyon 372 bin dolar yük olduğu görülüyor. Bunun güncel karşılığı 23 milyar 98 milyon 986 bin lira olarak hesaplanıyor” diye konuştu. Köprünün maliyetinin de 1 milyar 418 milyon dolar olduğunu belirten Akın, “Biz yatırımlara değil, işte bu mantık dışı dövizle verilen garantilere karşıyız. Güncellenen garanti tutarı ve ücret farkı da hesaba katıldığında verilen garantinin altı yılda bir köprü maliyeti oluşturduğunu görüyoruz. Üstelik Osmangazi Köprüsü 2035’e kadar daha 13 yıl boyunca garanti kapsamında işletilecek. İktidara çağrımız şudur: Döviz garantileri derhal Türk Lirası’na çevrilmeli.”