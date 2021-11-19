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  3. Osmanlı torunu Orhan Osmanoğlu ''bombayı'' patlattı: ''Dolarlarınızı bozun, tedavülden kalkacak!''

Osmanlı torunu Orhan Osmanoğlu ''bombayı'' patlattı: ''Dolarlarınızı bozun, tedavülden kalkacak!''

Osmanlı torunu Orhan Osmanoğlu ''bombayı'' patlattı: ''Dolarlarınızı bozun, tedavülden kalkacak!''

Osmanlı torunu Orhan Osmanoğlu’nun ‘Dolar’ paylaşımı görenleri hayrete düşürdü. Herkese ‘dolarlarını satmasını’ öğütleyen Osmanoğlu, böylelikle doların tedavülden kalkacağını öne sürdü.

Kendisini “Sultan Abdulhamit Han Torunu” olarak tanımlayan Osmanoğlu Yardımlaşma Dernek Başkanı Orhan Osmanoğlu, Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaptı. 11 Türk Lirası’nı bulan Dolar’a ilişkin paylaşım yapan Osmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Dolar 1.5 olacak demiştik. Bozun bozun Allah’ın izniyle bu para tedavülden kalkacak. Belki ben görmem ama olacak. Paramızı sevin nefret etmeyin. Yaşasın Türk Lirası. #DolarınızıBozun”

Sultan 2. Abdülhamit’in 4. kuşak torunlarından olan Orhan Osmanoğlu, daha önce de elinde dolar olanların bu dolarları satması gerektiğini söylemişti. Osmanoğlu, doların 1,5 TL’ye ineceğini iddia etmiş ve sonra bu tweetini silmişti.

Etiketler Orhan Osmanoğlu dolar tedavülden kalkacak doalr bozun bozun
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