ÖSYM'nin 2021 yılı sınav takvimi açıklandı! 2021 YKS tarihi belli oldu

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2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimi http://osym.gov.tr adresinde yayınlandı. Duyuruyla birlikte YKS 2021
YKS 2021 TARİHİ BELLİ OLDU
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Başvuruları 4 Şubat-2 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 11 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 12 Ağustos'ta duyurulacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Temmuz'da, 2. gün oturumları 8 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Temmuz'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 16 Eylül'de duyurulacak.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 2 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 27 Mayıs'ta açıklanacak. 19 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 14 Ekim'de, 21 Kasım'da düzenlenecek, ALES/3'ün sonuçları da 16 Aralık'ta ilan edilecek.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-1) 28 Mart'ta yapılacak, sonuçları ise 20 Nisan'da, 29 Temmuz'da gerçekleştirilecek YÖKDİL/2'nin sonuçları ise 21 Eylül'de açıklanacak.
Takvime "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
İŞTE ÖSYM 2021 YILI SINAV TAKVİMİ:
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