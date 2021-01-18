ÖSYM'nin 2021 yılı sınav takvimi açıklandı! 2021 YKS tarihi belli oldu

2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimi http://osym.gov.tr adresinde yayınlandı. Duyuruyla birlikte YKS 2021

YKS 2021 TARİHİ BELLİ OLDU

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Başvuruları 4 Şubat-2 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 11 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 12 Ağustos'ta duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Temmuz'da, 2. gün oturumları 8 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Temmuz'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 16 Eylül'de duyurulacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 2 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 27 Mayıs'ta açıklanacak. 19 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 14 Ekim'de, 21 Kasım'da düzenlenecek, ALES/3'ün sonuçları da 16 Aralık'ta ilan edilecek.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-1) 28 Mart'ta yapılacak, sonuçları ise 20 Nisan'da, 29 Temmuz'da gerçekleştirilecek YÖKDİL/2'nin sonuçları ise 21 Eylül'de açıklanacak.

Takvime "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

İŞTE ÖSYM 2021 YILI SINAV TAKVİMİ:



