Oyuncu Ümit Erdim'den Kaftancıoğlu paylaşımı

Oyuncu Ümit Erdim, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezası alması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi bugün, Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Oyuncu Ümit Erdim ise karar sonrasında Kaftancıoğlu'na destek verenlere tepki gösterdi.

"SORSAN 'VATANI SEVİYORUZ' DERLER"

Twitter hesabından paylaşım yapan Erdim "Bu hanımın twitleri ve savunduğu şeyler Google aramalarında mevcut. Peşinden gidenlere yazık sadece. Sorsan 'Vatanı seviyoruz' derler. Gerçekten fıkra gibi" ifadelerini kullandı.

"BU CÜMLELERİ YAZAMAYAN TAKİPTEN ÇIKABİLİR"

Erdim, paylaşımı sonrası kendisine tepki gösterenlere ise, "Formül belli ve basit. Hep birlikte tekrar edelim; PKK hain bir terör örgütüdür. Bebek katili bir cinayet şebekesidir. ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesi kocaman bir yalandır, hayal ürünüdür, iftiradır. Bu cümleleri yazamayan, savunamayan kim varsa beni takipten derhal çıkabilir. Bye." paylaşımıyla yanıt verdi.