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Özgür Özel'den Erdoğan'a Esad çağrısı: ''Artık bu sığınmacıları memleketlerine yollayalım''

Özgür Özel'den Erdoğan'a Esad çağrısı: ''Artık bu sığınmacıları memleketlerine yollayalım''
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Hatay'ın Defne ilçesinde halk buluşmasında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'a seslenerek "Şimdi bir fırsat var; Esad af ilan etti, genel af. Ne bekliyorsun, hemen git gerekli teminatları al, artık bu sığınmacıları memleketlerine yollayalım'' açıklaması yaptı.

Özel, Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen "halk buluşması"nda, konuştu,

Hatay'da ve Kilis'te çok büyük bir sığınmacı sorunu olduğunu belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi tarihi bir fırsat var, biz hep şunu söylüyorduk; 'Esad'la konuşmalısın', bize diyordu ki 'Eli kanlı Esed'le konuşmam, git sen konuş'. Dedim ki 'Gideceğim, Esad'la görüşeceğim, bu işlerin çözülmesi için adım atacağım'. Türkiye bu konuyu konuştu, 'Ben de gideceğim' dedi. O günden beri ne gidiyor ne de bizim gitmek üzere olduğumuz süreci serbest bırakıyor, karşı tarafa Putin üzerinden baskı yapıyor, işi kilitliyor. Ben Suriye yönetiminin bizden resmi yazı talebini önemsiyorum, 'gün bildireceğiz' dediler, bekliyorum. Erdoğan benden önce giderse memnun, sorun çözülürse müteşekkir olurum."

"Artık bu sığınmacıları memleketlerine yollayalım"

Suriye'de genel af ilan edildiğini aktaran Özel, "Şimdi bir fırsat var; Esad af ilan etti, genel af. Ne bekliyorsun, hemen git gerekli teminatları al, bütün Avrupa Birliği ülkeleriyle Selin Hoca konuşuyor, biz konuşuyoruz, Avrupa elini taşın altına sokmaya hazır, yeter ki çözüm olsun. Bu insanların güvenliğinin sözünü al, zaten af çıktı, oranın yaşanılabilir bir hale gelmesini sağlayalım, hızla davulla, zurnayla artık bu sığınmacıları memleketlerine yollayalım, başka çaresi yok bu işin." diye konuştu.

Etiketler özgür özel Özgür Özel açıklama suriyeliler Erdoğan esad
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