Pandemide sığındıkları otelde tanışıp evlenen çiftin şahidi Bakan Soylu oldu

İstanbul Valiliği’nin “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” projesi kapsamında kaldıkları otelde tanışan Hüseyin Çetin ve Merve Yılmaz, Bağcılar’da özel bir törenle dünya evine girdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın nikahı kıydığı törende çiftin şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve milletvekilleri yaptı.



Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle dışarıda kalanlara yardım eli uzatan İstanbul Valiliği’nin “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” projesi büyük bir mutluluğa imza attı. Pandemi sebebiyle gidecek yerleri olmadığı için valiliğin hizmet verdiği bir otele yerleşen Hüseyin Çetin ve Merve Yılmaz burada tanışıp arkadaş oldu. İki aylık arkadaşlığın ardından evlenme kararı alan çift için bugün Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda nikah töreni düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nikah şahidi oldu

Çiftin nikahını Bacılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağırıcı kıydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul milletvekilleri Tülay Kaynarca, Serap Yaşar, İffet Polat, Mihrimah Belma Satır ve MHP Milletvekili Arzu Erdem de nikah şahidi oldu.