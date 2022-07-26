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Pençe-Kilit'te 4 terörist daha öldürüldü

Pençe-Kilit'te 4 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi. 

Etiketler milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu
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