Pençe-Yıldırım operasyonundan acı haber: 1 askerimiz ve 4 korucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bir askerin ve 4 korucunun şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit uzman çavuş için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajında Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 25 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın şehit olduğu haberi, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde yaşayan ailesine jandarma ve emniyet yetkileri tarafından verildi. Acı haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe Yıldırım Harekâtında, arama-tarama ve keşif gözetme sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ile birlikte güvenlik korucuları Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştü.

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı aracılığıyla şehitlere başsağlığı dileyerek "Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, Kahraman Askerimiz Remzi Nişan ile Kahraman Güvenlik Korucularımız; Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik Şehit düştüler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine kullandı.