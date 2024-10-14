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Piyasalar hareketlendi: Altın hızlı yükseldi, Dolar ve Euro zirvede

Piyasalar hareketlendi: Altın hızlı yükseldi, Dolar ve Euro zirvede
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Geçen haftayı ABD'den peş peşe gelen ekonomik verilerin gölgesinde tamamlayan piyasalar yeni haftaya yine Türk Lirası karşısında yükselişle başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Piyasalar haftanın ilk işlem gününde yine zirvede. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere Türk Lirası'nın hem dövize, hem de değerli metallere karşı değer kaybı devam ediyor.

Bu hafta iç piyasada takip edilecek en önemli gelişme perşembe günü gerçekleşecek olan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) ekim ayı toplantısı sonrasında açıklanacak olan faiz kararı olacak. 

TCMB ekim ayı faiz kararı, perşembe günü gerçekleştirilecek olan PPK toplantısı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. TCMB’nin ekim ayında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Olası faiz indirimine dair söylentiler zaman zaman dile getirilmiş olsa da eylül ayı enflasyon verisinin piyasa beklentilerinden olumsuz  gelmesinin ardından faiz indirimi beklentileri de ötelenmişti.

İşte piyasalardan haftanın ilk rakamları

İşte piyasalardaki son durum

Döviz kurları

Dolar 34,28 TL'den, Euro 37,46 TL'den, İngiliz Sterlini 44,76 TL'den, Japon Yeni ise 22,98 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta, Dolar 34,29 TL'den, Euro 37,50 TL'den, İngiliz Sterlini 44,80 TL'den, Japon Yeni ise 23,04 TL'den görmüştü.

Değerli metaller

Ons altın 2 bin 659 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 932 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 994 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 556 TL'den, Gümüş ise 34,58 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 645 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 916 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 974 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 434 TL'den, Gümüş ise 34,43 TL'den fiyatlanmıştı.  

Kripto para piyasası

Bitcoin 63 bin 970 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 530 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol 

Brent petrolün varil fiyatı da 77,84 Dolar'dan işlem görüyor. 

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