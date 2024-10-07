Piyasalar yine zirvede: Dolar, Euro ve altın yükseliyor

Orta doğudaki savaşın ve geçen hafta açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarının gölgesindeki piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri devam ediyor.

Piyasalar yeni haftaya da hem ekonomik verilerin hem de orta doğudaki savaşın gölgesinde Türk Lirası karşısında zirvede başladı.

Bu hafta piyasaların takip edeceği en önemli gelişme perşembe günü ABD’de açıklanacak olan eylül ayı tüketici ve cuma günü açıklanacak olan eylül ayı üretici enflasyonu verileri olacak. Çarşamba günü açıklanacak olan Amerikan Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı tutanakları da piyasalar tarafından izlenecek bir diğer gelişme olacak. Ayrıca merakla beklenen üçüncü çeyrek kazanç sezonu da bu hafta başlayacak. İç piyasada ise Türkiye ağustos ayı perakende satış ve işsizlik verileri de takip edilecek veriler arasında yer alacak.

İşte haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki son durum

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 34,26 TL'den başlayan Dolar 34,25 TL'den,

37,62 TL'den başlayan Euro 37,63 TL'den,

44,98 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 44,86 TL'den,

23,09 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,12 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 34,25 TL'den, Euro 37,61 TL'den, İngiliz Sterlini 44,87 TL'den, Japon Yeni ise 23,08 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 646 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 659 Dolar'dan,

2 bin 916 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 927 TL'den,

5 bin 11 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 992 TL'den,

20 bin 619 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 539 TL'den,

35,39 TL'den başlayan Gümüş ise 35,23 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 650 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 918 TL'den, Çeyrek altın 5 bin 14 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 627 TL'den, Gümüş ise 35,22 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise ABD Başkanlık seçimleri öncesindeki hareketlilik devam ediyor.

Güne 63 bin 448 Dolar'dan başlayan Bitcoin 62 bin 855 Dolar'dan,

2 bin 485 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 459 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 77,61 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 79,31 Dolar'dan işlem görüyor.