Piyasalarda kıyamet kopuyor! Altın bir kez daha rekor kırdı
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ABD Başkanı Trump'ın başlattığı ve ABD ile Çin arasında finansal bir savaşa dönen ek vergi kararlarıyla çalkalanan piyasalardaki krize Trump'ın İran'a yönelik İsrail ile ortaklaşa bir askeri operasyon tehdidi de eklenince hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın fiyatları tarihi rekorunu yeniledi...
ABD Başkanı Donald Trump'ın "ek vergi" çılgınlığı küresel piyasaları alt üst ederken tüm dünya bir ABD'den bir de Çin'den gelen misilleme vergilerle çalkalanıyor.
ABD ile Çin arasında başlayan ekonomik gerilim sonrasında çalmaya başlayan küresel ekonomik kriz çanlarıyla birlikete 2025 yılında rekor üstüne rekor kıran ve zirveye doymayan altın fiyatları ticaret savaşlarında geri çekilmişti.
Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin, aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükseltmiş, Trump da buna cevaben gümrük tarifesini yüzde 125'e çıkardığını duyurmuştu. Çin, Trump'ın Çin'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 125'e yükseltmesinin ardından tırmanan gerilimde geri adım atmayacağı mesajını vermişti.
Beyaz Saray ise ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 125'e yükseltileceğini duyurduğu Çin'e yönelik gümrük vergisi oranının yalnızca karşılıklı tarifeleri kapsadığını belirterek, toplam tarife oranının fentanil krizi dolayısıyla uygulananlar dahil edildiğinde yüzde 145'e ulaştığını bildirmişti.
Ons altın rekor tazeleyerek 3 bin 218 doları gördü. Gram altın da 4 bin liraya yaklaştı.
İşte saat 10:00 itibariyle altın fiyatları:
Ons altın: 3.210 Dolar
Gram altın: 3.918 TL
Çeyrek altın: 6.359 TL
Yarım altın: 12.719 TL
Cumhuriyet altını: 26.111 TL
Diğer yandan dövizde de son durum şöyle:
Dolar: 38,06 TL
Euro: 43,18 TL
Sterlin: 49,65 TL
Serhan Işılay / Haber3com
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