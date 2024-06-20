Piyasaların ateşi çıktı: Dolar, Euro ve altın yükselişte

Kurban Bayramı tatili nedeniyle haftanın ilk 3 günü kapalı olan piyasalar, tatil dönüşünde hareketlendi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Kurban Bayramı tatilini bugün itibariyle geride bırakan piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri kaldığı yerden devam ediyor.

Kurban Bayramı'nın bitmesiyle piyasalar da açıldı. Ons altın fiyatı haftanın en yüksek seviyelerine yükselirken gram altın fiyatı da bugün yönünü yukarı çevirdi.

TCMB'nin yıl sonu Dolar, enflasyon ve faiz tahmini açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre ankette, katılımcıların 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,75 TL olurken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket döneminde 41,41 TL olarak belirlendi.Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de yılın altıncı anketinde yüzde 50,77 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de aynı anket döneminde yüzde 50,00 olarak belirlendi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de bu anket döneminde yüzde 43,52 seviyesinde ölçüldü. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 43,64 olarak belirlenmişti. Öte yandan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 31,79, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak belirlendi. TCMB ise yılın 2. Enflasyon Raporu'nun sunumunda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 38’e çıkarmış, 2025 ve 2026 yıl sonu tahminlerini de yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 143 milyar 648 milyon dolardan 146,2 milyar dolara yükseldi. TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri haftalık 2 milyar 447 milyon dolar artışla 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Mayıs'ta 83 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri de 56 milyon dolar yükselişle 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 504 milyon dolar artarak 146 milyar 152 milyon dolara çıktı. Merkez'in rezervleri en son 22 Aralık 2023 tarihinde 145 milyar 452 milyon dolarla rekor kırmıştı.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,57 TL'den başlayan Dolar 32,81 TL'den,

35,09 TL'den başlayan Euro 35,29 TL'den,

41,53 TL'den başlayan Sterlin 41,71 TL'den,

20,69 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,78 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 32,70 TL'den, Euro 34,94 TL'den, Sterlin 41,41 TL'den, Japon Yeni ise 20,77 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 340 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 339 Dolar'dan,

2 bin 454 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 471 TL'den,

3 bin 981 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 62 TL'den,

16 bin 383 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 680 TL'den,

31,84 TL'den başlayan Gümüş ise 32,08 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 328 Dolar'dan, ram altın 2 bin 449 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 981 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 383 TL'den, Gümüş ise 30,55 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 65 bin 565 Dolar'dan başlayan Bitcoin 65 bin 937 Dolar'dan,

3 bin 582 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 584 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 84,52 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,81 Dolar'dan işlem görüyor