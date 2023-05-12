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  3. PKK'dan hain saldırı! 1 askerimiz şehit düştü

PKK'dan hain saldırı! 1 askerimiz şehit düştü

PKK'dan hain saldırı! 1 askerimiz şehit düştü
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Son dakika haberi: Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu'nda görev alan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük, terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit düştü.

Bölücü terör örgütü tarafından Kuzey Irak’ta düzenlenen roketli saldırıda Pençe-Kilit Operasyonu'nda görev alan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit oldu. Şehidin acı haberi Hassa ilçesi Mazmanlı Mahallesi Küçükger mezrasındaki baba evine ulaştı.

İlçe Kaymakamı Osman Acar ile birlikte Jandarma Komutanlığı yetkilileri acı haberi baba Yakup Küçük ile diğer aile bireylerine haber verdi. Daha sonra eve ve çevreye Türk bayrakları asıldı.

 Şehit Küçük’ün Mustafa isimli ikizinin de sözleşmeli er olarak Suriye’de görev yaptığı öğrenildi. Acı haberi duyan bölge sakinleri ise aileye taziyeye gelmeye başladı.

Etiketler şehit pkk terör
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