  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. PKK'ya ağır darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara'da 11, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 5 olmak üzere 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" denildi. 

Etiketler PKK MSB milli savunma bakanlığı ypg
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hakim ve savcı maaşlarına zam Hakim ve savcı maaşlarına zam 700 km uzaktan adam dövmeye geldiler: Atatürk'e hakaret tartışması cinayetle bitti 700 km uzaktan adam dövmeye geldiler: Atatürk'e hakaret tartışması cinayetle bitti Eyvah! Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'yi kavuracak Eyvah! Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'yi kavuracak Yüksek teknolojili üretim için 30 milyar dolarlık teşvik paketi Yüksek teknolojili üretim için 30 milyar dolarlık teşvik paketi Donald Trump'tan ''yatırım'' tavsiyesi: ''Bitcoin'inizi asla satmayın'' Donald Trump'tan ''yatırım'' tavsiyesi: ''Bitcoin'inizi asla satmayın'' Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na çılgın teklif Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na çılgın teklif Türkiye'de bir ilk: 8 öğrenci YKS'ye yeniden girdi Türkiye'de bir ilk: 8 öğrenci YKS'ye yeniden girdi Erdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlık Erdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlık Mersin'de akılalmaz kaza: 5'inci kattan üzerine düştü Mersin'de akılalmaz kaza: 5'inci kattan üzerine düştü Türkiye'nin dev şirketleri vergi ödemiyor mu? Bakanlıktan ''vergi levhası'' açıklaması Türkiye'nin dev şirketleri vergi ödemiyor mu? Bakanlıktan ''vergi levhası'' açıklaması
İstanbul'da sokak ortasında şok görüntü: Güpegündüz uyuşturucu kullandı İstanbul'da sokak ortasında şok görüntü: Güpegündüz uyuşturucu kullandı Yalı Çapkını dizisinin senaristi değişti Yalı Çapkını dizisinin senaristi değişti Plaj eşkıyaları balta ve neşterle polise direndi, sonları ters kelepçe oldu Plaj eşkıyaları balta ve neşterle polise direndi, sonları ters kelepçe oldu Ünlü spiker Serap Belovacıklı, İYİ Partili Ümit Özlale ile evlendi Ünlü spiker Serap Belovacıklı, İYİ Partili Ümit Özlale ile evlendi Safiye Soyman'ın oğlu Harun hayatını kaybetti Safiye Soyman'ın oğlu Harun hayatını kaybetti 750 milyon liralık hacizli araç vurgunu 750 milyon liralık hacizli araç vurgunu Yok oluşun fotoğrafı: Su kaydırağı ortada kaldı Yok oluşun fotoğrafı: Su kaydırağı ortada kaldı Memurların toplu sözleşme ikramiyesi belli oldu Memurların toplu sözleşme ikramiyesi belli oldu İstanbul'da motosikletli saldırı kamerada İstanbul'da motosikletli saldırı kamerada 2024'ün Türkiye'sinde şoke eden görüntüler: 13 yaşındaki oğluna öyle bir ceza verdi ki... 2024'ün Türkiye'sinde şoke eden görüntüler: 13 yaşındaki oğluna öyle bir ceza verdi ki...